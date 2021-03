25.03.2021 h 17:40 commenti

Anziano e gravemente malato aspetta ancora il vaccino: "Ho paura di non poter più abbracciare mio figlio"

Piero si è rivolto alla redazione di Notizie di Prato dopo aver chiesto aiuto al suo medico curante e alla Regione. Da 16 mesi è recluso in casa, la vaccinazione era la luce in fondo al tunnel, ma per ora non ha ricevuto nessuna chiamata

Anziano, sottoposto ad angioplastica e all’esportazione del retto in seguito ad un tumore, sulla carta avrebbe diritto ad essere vaccinato, invece la storia di Piero Sabatini racconta ancora una volta il calvario di tanti ultraottantenni che stanno ancora aspettando la chiamata del medico di famiglia per sottoporsi alla vaccinazione. “Ho 84 anni – racconta alla redazione di Notizie di Prato a cui si è rivolto – e non so più a chi chiedere aiuto: ho chiamato il mio medico che non mi ha dato risposta, gli operatori del numero verde della Regione Toscana che mi hanno detto di pazientare, ma io di pazienza non ne ho più. Sono sedici mesi che vivo recluso in casa con la sola compagna di mia moglie.”

Sabatino, per paura del contagio, da sei mesi non vede neppure il figlio, un sacrificio che era sopportabile con la speranza di venire vaccinato presto, ma che oggi è ancora più pesante. “A parole – continua – tutti sono concordi nel dire che gli anziani devono essere vaccinati, ma nella realtà questo non avviene. Tecnicamente io dovrei essere stato fra i primi, visto anche le mie condizioni di salute. Ogni giorno che passa è sempre più difficile e la paura di ammalarmi, visto che mia moglie comunque esce per fare la spesa, cresce in modo angosciante”.

Sabatino non è l’unico a trovarsi in questa condizione e ovviamente è consapevole: “Purtroppo – conclude – sapere di condividere questa triste sorte con altre persone non mi aiuta, anzi fa crescere ulteriormente lo sconforto”.



Edizioni locali collegate: Prato

