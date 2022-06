17.06.2022 h 10:35 commenti

Anziano derubato durante una passeggiata: donna gli va incontro, lo abbraccia e gli sfila l'orologio

E' successo nella zona di Mezzana. E' stata la figlia, quando si è accorta di ciò che era successo, ad avvertire i carabinieri. La malvivente non è stata rintracciata

Un uomo di 90 anni è stato derubato in strada, durante la consueta passeggiata, da una donna che lo ha avvicinato, gli si è buttata al collo come per abbracciarlo, gli ha sfilato l'orologio dal polso e se n'è andata. E' successo nella mattina di mercoledì 15 giugno, a Mezzana. L'anziano, rientrato a casa, ha raccontato il fatto alla figlia che ha immediatamente avvertito i carabinieri. Sono subito partite le ricerche, ma della malvivente, nonostante una sommaria descrizione, non sono state trovate tracce.



