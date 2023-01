10.01.2023 h 10:54 commenti

Anziano cade a terra dopo essere stato urtato da un'auto

L'incidente è avvenuto stamani all'intersezione tra via Fiorentina e via 29 Maggio. La vittima è un 75enne soccorso dal 118 e trasportato al Santo Stefano in codice giallo

Un pedone di 75 anni è stato investito da un'auto stamani 10 gennaio. L'incidente è avvenuto alle 9 all'incrocio tra via Fiorentina e via 29 Maggio. Immediato l'allarme al 118, che ha inviato in codice rosso un'ambulanza per soccorrere l'anziano. Fortunatamente le condizioni dell'uomo si sono rivelate meno gravi di quanto apparso in un primo momento e il trasporto al Santo Stefano è stato effettuato con il codice d'urgenza giallo. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'auto investitrice, secondo quanto accertato, era condotta da un uomo di 74 anni che, svoltando da via Fiorentina in via 29 Maggio, avrebbe urtato con lo specchietto il pedone, facendolo cadere rovinosamente a terra.

Edizioni locali collegate: Prato

