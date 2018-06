19.06.2018 h 11:34 commenti

Anziano bloccato nel campo dopo la caduta, soccorso dai vigili del fuoco

L'incidente è accaduto nel comune di Cantagallo. Gli specialisti Saf hanno immobilizzato l'infortunato su una speciale barella e l'hanno portato a spalle fino all'ambulanza

E' caduto in un campo in località La Villa a Cantagallo, dove stava svolgendo dei lavori agricoli, e per soccorrerlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco anche con le squadre Saf. La vittima è un uomo di 80 anni, poi preso in carico dal 118 e portato in codice giallo all'ospedale Santo Stefano. E' successo poco prima delle 8 di questa mattina, martedì 19 giugno. L'anziano era in un punto del campo difficile da raggiungere e non poteva muoversi in nessun modo. Così i soccorritori hanno atteso l'arrivo degli specialisti dei vigili del fuoco che hanno immobilizzato l'infortunato su un'apposita barella e poi lo hanno portato a spalle fino all'ambulanza.