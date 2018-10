24.10.2018 h 14:35 commenti

Anziano si sente male ma è "intrappolato" in casa, salvato dai vigili del fuoco

Il personale inviato dal 118 non riusciva a trasportare l'89enne utilizzando le scale di casa in via Pistoiese.

E' stato necessario far intervenire i vigili del fuoco di Prato per aiutare il personale del 118 a far uscire di casa un uomo di 89 anni che doveva essere ricoverato in ospedale dopo un malore. L'anziano abita al primo piano di una palazzina di via Pistoiese e l'uso della barella era incombatibile con l'ampiezza ridotta del vano scale.Così attorno alle 12.30 di oggi, 24 ottobre, è sopraggiunta una squadra dal comando di via Paronese con un'autoscala. Applicando le tecniche Saf, l'uomo è stato sistemato su una barella toboga che poi è stata agganciata alla gru per l'approdo in sicurezza sulla strada dove ad attendere il ferito c'era un'ambulanza pronta a partire per il Santo Stefano.