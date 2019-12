10.12.2019 h 11:03 commenti

Anziani truffati con la vecchia scusa del mercurio nell'acqua: il malvivente se ne va con soldi e gioielli

E' successo a Carmignano. Vittima una coppia di coniugi, entrambi ottantacinquenni. Marito e moglie si sono accorti di essere stati truffati quando ormai era troppo tardi. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri

Ancora due anziani truffati. Questa volta è successo in via Pistoiese a Carmignano dove nella mattina di oggi, martedì 10 dicembre, marito e moglie, entrambi di 85 anni, sono finiti nel mirino di un uomo che si è presentato alla loro porta sostenendo l'inquinamento dell'acqua del rubinetto e, di conseguenza, pericoli per la salute. E così, con la vecchia scusa della presenza di mercurio nell'acqua, il truffatore è riuscito ad entrare in casa e a mettere le mani su un centinaio di euro e qualche gioiello per un valore di circa mille euro. Il truffatore ha infatti convinto la coppia a mettere tutti i soldi e i gioielli in un contenitore da depositare poi nel frigo. Contenitore che, naturalmente, ha poi rubato.

Quando i due anziani si sono resi conto di essere stati derubati, il malvivente si era già allontanato. Immediato l'allarme ai carabinieri che hanno subito attivato le ricerche su tutto il territorio affidandosi alla descrizione che le vittime hanno fatto del truffatore. Secondo i primi accertamenti pare che il malvivente abbia utilizzato anche uno spray le cui esalazioni avrebbero contribuito a confondere i coniugi che non avrebbero opposto alcuna resistenza quando si è trattato di tirare fuori i soldi e soprattutto i gioielli da sottoporre alla prova del mercurio.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus