Anziani nel mirino di una coppia di signore "insospettabili": l'allarme di una nostra lettrice

Le due donne, ben vestite ed educate, avrebbero colpito più volte in centro storico, in un caso rapinando un pensionato dopo averlo minacciato con la pistola: "Con una scusa si fanno aprire i portoni e poi aspettano la vittima di turno"

Due donne ben vestite e gentili, sulla quarantina una e sulla sessantina l'altra, appostate davanti ai portoni dei palazzi in attesa di entrare con una scusa appena qualcuno apre e una volta dentro di nuovo in attesa, questa volta dell'anziano di turno a cui puntare contro una pistola per rapinarlo di soldi e gioielli.

E' quello che sarebbe avvenuto dallo scorso luglio almeno tre-quattro volte, sempre in centro storico. La denuncia arriva da una lettrice di Notizie di Prato che vuol mettere in guardia i cittadini – anziani in particolare – dal fare gentile e affabile delle due signore che, secondo le testimonianze raccolte tra parenti e conoscenti residenti in centro, rispondono alla stessa, identica descrizione. Di colpi andati a segno ce ne sarebbe sicuramente uno, ai danni di un anziano nella zona di piazza San Francesco. “So di un signore che, impaurito dalla pistola, ha aperto la porta di casa e consegnato oggetti e forse soldi alle due sconosciute – il racconto della nostra lettrice – a casa mia invece il giochino non è riuscito perché abito in una palazzina con tre appartamenti insieme ai miei parenti e quando le due si sono presentate chiedendo di lasciare il portone aperto per salire al secondo piano, ovviamente hanno ricevuto un bel no. Solo in queste ore che ho saputo di episodi simili, sono riuscita a collegare e ho deciso di darmi da fare per diffondere la notizia in modo che alle due donne il giochino non riesca più”.

Carabinieri e polizia ripetono continuamente gli appelli a non fidarsi di chi si presenta alla porta anche accampando scuse credibili, anche con un abbigliamento o con accessori che possono richiamare quelli in dotazione alle forze dell'ordine. Numerosi i casi di truffa denunciati, una vera e propria piaga specie per le persone più indifese che tendono a dare credito a sorrisi e modi cordiali che però possono nascondere truffe, furti e rapine.



