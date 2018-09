25.09.2018 h 20:10 commenti

Anziani malati di Alzheimer al museo, quando l'arte diventa la cura più dolce

Presentato al Centro Pecci il progetto “In corso d'opera. Attività con persone con Alzheimer e chi se ne prende cura“

Ammirare l'arte dal vivo si è dimostrata la migliore delle cure per gli anziani affetti da disturbi cognitivi e così il progetto "In corso d'opera-Attività per persone con Alzheimer e chi se ne prende cura", iniziato un anno fa da Centro Pecci, Museo del Tessuto e Cooperativa Sarah, passa dalla fase sperimentale a quella strutturata allargando le braccia a nuove collaborazioni. Ha aderito all'iniziativa infatti, anche il Museo di Scienze planetarie.

Da ottobre a dicembre, con replica a primavera, saranno attivati due cicli di incontri da tre appuntamenti ciascuno, per un totale di 50 partecipanti tra pazienti, operatori e familiari che avranno la possibilità di ammirare le opere esposte nei tre musei cittadini per poi condividere le proprie riflessioni con i presenti. Un modo per favorire l’inclusione sociale valorizzando, nel rapporto con l’opera d’arte o gli oggetti natuali, le emozioni e i sentimenti. "Questo - spiega Irene Innocente del dipartimento Formazione del Centro Pecci - permette di creare una relazione profonda e di valorizzare anche quelli che sono i commenti più flebili che magari l'anziano accenna solamente all'orecchio dell'accompagnatore. Ogni commento viene ripetuto ad alta voce e validato dal resto del gruppo perchè alla fine dell'esperienza si rileggono tutti e si costruisce una poesia o un racconto. Quindi gli anziani hanno modo di risentirsi e di rivedersi, di sentirsi nuovamente appagati, accettati e adeguati"

Il progetto, nato dalla partecipazione degli educatori museali e geriatrici allo specifico corso di formazione della Regione, punta a crescere ancora aprendo le sue porte anche agli anziani che vivono in famiglia. Al momento infatti, il servizio è attivo solo per chi si trova in struttura.