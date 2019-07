30.07.2019 h 17:51 commenti

Anziani coniugi decidono di uccidersi e scrivono una lettera ad una parente: salvati in extremis

Marito e moglie avevano assunto medicinali per morire insieme. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri di Vernio allertati dalla congiunta che stamani ha ricevuto la posta. Sono entrambi ricoverati in prognosi riservata

Avevano deciso di farla finita insieme e nei giorni scorsi avevano scritto una lettera ad una parente per annunciare la loro tragica decisione: "Quando riceverai questa lettera - vi si leggeva - noi non ci saremo più".

Invece, una coppia di coniugi 80enni di Vernio sono stati salvati in extremis grazie all'intervento dei carabinieri, ai quali si è subito rivolta la parente quando stamani ha aperto la posta. I due adesso si trovano ricoverati in gravissime condizioni al Pronto soccorso del Santo Stefano. I medici si sono riservati la prognosi, ma di sicuro, se la lettera fosse stata recapitata domani e non oggi, per marito e moglie non ci sarebbe stato scampo.

Invece stamani, 29 luglio, appena informati dell'allarmante messaggio, i carabinieri di Vernio si sono recati nell'abitazione della coppia. Trovandola chiusa dall'interno e non ricevendo risposte al campanello, un maresciallo si è arrampicato sul balcone e ha rotto la porta, trovando i due anziani privi di conoscenza. intanto sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, che hanno trasferito d'urgenza i due anziani in ospedale, dopo averli rianimati. Secondo quanto appreso i due avevano ingerito un gran numero di farmaci, probbailmente ieri sera, visto che la mattina i vicini li avevano visti.

I motivi del tragico gesto non sono ancora stati chiariti. I due vivevano da soli e pochi anni fa avevano perso la loro unica figlia, morta prematuramente.