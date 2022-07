Case

Vendita all'asta Senza incanto, con gara telematica sincrona - LOTTO UNICO: Immobile per civile abitazione, tipo appartamento, posto in Prato, via dei Roma n 48\4, composto da 3,5 vani catastali, soggiorno con cucinotto, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, classe 2, categoria A\3 . Prezzo base € 58.000,00 (offerta minima € 43.500,00). Data vendita 15/09/2022 ore 10.00



Giudice Enrico Capanna. Professionista delegato alla vendita Avv. Riccardo Landini - Tel. 0574.789075 cell. 3318851557. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziare Di Prato - Tel. 057424123. Rif. Tribunale di Prato - Esecuzione immobiliare post legge 80 n. 104/2020.



IMPORTANTE: I documenti ufficiali della vendita (avviso di vendita, ordinanza di vendita, perizia di stima ed eventuali altri allegati), ogni ulteriore informazione sulle modalità di partecipazione all'asta e di visita del bene in vendita sono consultabili sui siti web "astegiudiziarie.it", "astetelematiche.it" (inserendo nei rispettivi motori di ricerca il codice asta 1681864 del pvp).