Anziana trovata morta nella sua abitazione. Sul posto la polizia

Intervenuta anche un'ambulanza inviata dal 118 e il reparto della scientifica. Non ci sono segni di violenza o elementi che facciano protendere per un'ipotesi diversa da quella della morte naturale

Una donna di 82 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione in via Tacca nel tardo pomeriggio di oggi, 24 agosto. L'allarme è stato dato dalla badante. Sul posto sono sopraggiunti un'ambulanza inviata dal 118 e la polizia. Inutili i tentativi di soccorso, la donna era già morta. E' stato richiesto anche l'intervento della scientifica per accertare l'assenza di elementi che possano far ipotizzare il ruolo attivo di terzi. Non è stato trovato alcun elemento che generi dubbi e tra l'altro l'anziana era affetta da tempo da una grave malattia. Si tratta quindi di morte naturale.

Edizioni locali collegate: Prato

