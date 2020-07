11.07.2020 h 23:49 commenti

Anziana trovata morta in casa, il decesso qualche giorno fa per cause naturali

L’allarme è stato dato da dei parenti che stasera erano andati a trovarla. I vicini non la vedevano da giovedì

Una donna di 76 anni è stata trovata cadavere nella sua abitazione in via Pacchiani a Prato dove viveva da sola dopo la morte del marito. A dare l’allarme nella tarda serata di oggi, 11 luglio, sono stati alcuni parenti che erano passati a trovarla. Si è trattato probabilmente di un malore che l’ha colpita mentre era in bagno. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce d’oro con medico a bordo, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno forzato la porta d’ingresso. L’anziana donna però, era morta già da qualche giorno. I vicini non la vedevano da giovedì. I parenti che oggi sono passati a salutarla, hanno trovato strano che la donna non aprisse la porta e non rispondesse al telefono e così è scattato l’allarme. Sulle cause della morte non sembrano esserci dubbi e non esistono elementi che facciano pensare ad altro. La salma quindi, è libera.

