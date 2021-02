15.02.2021 h 19:21 commenti

Anziana travolta da un'auto mentre attraversa la strada

L'incidente è successo nel pomeriggio in via di San Giusto. La vittima ha 81 anni ed è stata soccorsa in codice rosso

Una donna di 81 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via di San Giusto. L'incidente è successo poco dopo le 15.15 di oggi, 15 febbraio, e la sfortunata signora è stata soccorsa in codice rosso dall'ambulanza del 118 e trasferita al Santo Stefano. Qui i sanitari l'hanno presa in carico e giudicata guaribile in 30 giorni per le lesioni subite. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per fare i rilievi e ricostruire la dinamica. In quel tratto è presente un attraversamento pedonale e gli accertamenti dovranno stabilire se la signora fosse sulle strisce quando è stata investita.

Edizioni locali collegate: Prato

