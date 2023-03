28.02.2023 h 19:04 commenti

Anziana stordita con uno spray da falsi tecnici del gas scappati con soldi e gioielli

E' successo ieri mattina a Poggio a Caiano. La modalità è molto simile a quella seguita stamani a Castefiorentino

Ancora un caso di truffa ai danni di anziani. Stavolta è successo ieri mattina, 27 febbraio, a Poggio a Caiano, nella zona del supermercato Pam. Due uomini si sono presentati all'abitazione di una 87enne fingendosi tecnici del gas. Con la scusa di dover effettuare dei controlli si sono infilati in casa. Una volta all'interno hanno spruzzato qualche sostanza che ha stordito l'anziana e provocato un forte bruciore alla gola, cosa di cui si è resa conto solo dopo che i due truffatori le hanno ripulito casa di soldi e gioielli. Il bottino è in corso di quantificazione. Una volta rimasta sola la donna ha chiamato i propri parenti. La casa era a soqquadro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ma ormai dei due malviventi non c'era più traccia. Le modalità sono molto simili al colpo messo a segno stamani a Castelfiorentino, sempre ai danni di anziani. Potrebbe essere la stessa coppia di truffatori ma va detto che ormai è il copione è piuttosto diffuso.

La raccomandazione resta sempre la stessa: non bisogna aprire a nessuno, qualunque scusa venga accampata. Nel dubbio chiamare sempre il 112.



