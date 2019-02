13.02.2019 h 14:23 commenti

Anziana investita sulle strisce pedonali al ritorno dal supermercato

L'investimento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Roma all'altezza del supermercato Conad

E' stata investita sulle strisce pedonali al ritorno dalla spesa. E' successo questa mattina, 13 febbraio, attorno alle 12 in via Roma alle Fontanelle. Una donna di 80 anni stava attraversando la strada all'altezza del supermercato Conad, nel tratto a senso unico, quando è stata colpita da un'utilitaria guidata da un giovane uomo. L'anziana, che abita nelle vicinanze, è finita a terra riportando traumi alla testa, alla schiena e agli arti inferiori. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce d'oro di Prato inviata dal 118 che ha accompagnato l'ottantenne al pronto soccorso in codice giallo.

E' sopraggiunta anche la polizia municipale per i rilievi di legge e per regolare la circolazione.