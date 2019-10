23.10.2019 h 15:57 commenti

Anziana investita mentre attraversa via Ferrucci, soccorsa in codice rosso

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'Istituto Diagnostico Pratese, sul posto la Municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'81enne al Santo Stefano

Grave incidente stradale, oggi 23 ottobre poco dopo le 12,30, in via Ferrucci all’altezza dell’Istituto Diagnostico Pratese.

Una donna di 81 è stata investita mentre attraversava la strada da un’automobile guidata da un italiano. Sul posto è sopraggiunta la polizia municipale e un'ambulanza inviata dal 118 che ha portato la ferita al Santo Stefano in codice rosso. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’investimento.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus