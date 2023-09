20.09.2023 h 11:17 commenti

Anziana inciampa all’ingresso del Comune di Poggio e cade, sul posto il 118

E' successo stamani poco dopo le 8. La donna stava andando a iscriversi ai corsi di ginnastica dolce. E' stata portata al Santo Stefano

Voleva andare a iscriversi ai corsi di ginnastica dolce per anziani, ma è inciampata nei pressi dell’ingresso del Comune di Poggio a Caiano ed è finita rovinosamente a terra.

E’ quanto capitato stamani, 19 settembre, poco dopo le 8, a una settantenne del posto. Sembra che la donna sia caduta all’imbocco dell’ingresso pedonale del municipio, nei pressi dell’arco. Le macchie di sangue sono lì. La Municipale intervenuta sul posto attende di parlare con la signora per averne conferma.

Per fortuna non ci sono state conseguenze particolarmente gravi per la settantenne, solo escoriazioni e contusioni al volto poiché è cascata di faccia e alle gambe. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Seano che ha accompagnata l’anziana al Santo Stefano in codice verde.



