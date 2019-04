08.04.2019 h 14:28 commenti

Anziana distratta con una scusa e derubata della borsa con soldi e documenti, denunciato 25enne

E' successo sabato scorso in piazza del Mercato Nuovo. La donna ha subito avvertito la polizia che ha rintracciato nella zona il giovane che è stato denunciato per furto aggravato

Dopo averla distratta con una scusa, le hanno rubato la borsa che teneva dietro un trolley per la spesa. Uno dei malviventi, però, è stato subito rintracciato e denunciato per furto aggravato. E' successo nella tarda mattina di sabato 6 aprile in piazza del Mercato Nuovo. Vittima una donna di 76 anni che ha denunciato alla polizia di essere stata avvicinata da un gruppo di Rom e derubata della borsa contenente soldi, documenti e altri effetti personali. Gli agenti hanno subito dato il via alle ricerche riuscendo a rintracciare un rom di 25 anni che è stato riconosciuto dall'anziana come uno degli autori del furto. Nessuna traccia dei complici.



Edizioni locali collegate: Prato

