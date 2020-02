13.02.2020 h 13:22 commenti

Anziana coppia truffata, rubati gioielli e 5mila euro in contanti

E' successo ieri in zona Coiano, un uomo in uniforme ha fatto credere ai due coniugi che i ladri erano entrati nella loro casa. Con la scusa del sopralluogo ha rubato contanti e preziosi

Lo ha avvicinato con modi gentile mentre stava rincasando in compagnia della moglie, è così riuscito ad entrare nell’appartamento della coppia e a rubare 5mila euro in contanti e alcuni gioielli.

E’ successo ieri mattina, 12 febbraio, intorno alle 11 in zona Coiano.

Secondo la ricostruzione fornita agli agenti delle Volanti dal novantenne, un uomo in uniforme ha avvisato i due anziani che i ladri erano entrati nella loro abitazione e quindi era necessario fare una verifica. L’uomo ha fatto entrare il truffatore e gli ha mostrato dove teneva il denaro e i gioielli che poi sono spariti

La Questura ricorda nuovamente la campagna informativa "Non siete soli #chiamatecisempre", promossa dalla Polizia di Stato, per sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare gli anziani, a contattare tempestivamente le utenze di emergenza 112 e 113, ogni qual volta si presentano a casa soggetti che per particolare contesto e motivazioni addotte possano dare adito al sospetto di essere truffatori.



