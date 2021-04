05.04.2021 h 14:52 commenti

Anziana cade in un fosso, devono intervenire i vigili del fuoco per soccorrerla

E' successo stamani a Vaiano. L'infortunata recuperata grazie alla barella toboga e poi portata in ospedale con la sospetta frattura di una gamba

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, insieme ai soccorritori del 118, per aiutare una donna di 69 anni che poco dopo le 11.30 di stamani, 5 aprile, era caduta in un fosso lungo via Berlinguer a Vaiano. La poveretta, che nell'incidente si è procurata una sospetta frattura ad una gamba, non riusciva a risalire e anche i volontari della Pubblica Assistenza di Vaiano, intervenuti con l'ambulanza, non riuscivano a tirarla fuori dal fosso. Sono stati quindi i vigili del fuoco, utilizzando una barella toboga, a riportare sulla strada la 69enne che poi è stata trasferita in codice giallo al Santo Stefano con un mezzo della Misericordia, intervenuta con il medico.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus