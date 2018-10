29.10.2018 h 14:19 commenti

Antonio Napolitano confermato tesoriere del Pd toscano. Ecco tutti gli eletti pratesi

L'Assemblea regionale che ha incoronato Simona Bonafè nuova segretaria, ha anche scelto gli organismi dirigenti e incarichi interni al partito

Nel corso dell'Assemblea sono stati eletti nuovi organismi dirigenti e incarichi interni al partito. Tra questi, è stato confermato come Tesoriere regionale il pratese Antonio Napolitano. Compito dell'Assemblea era anche quello di eleggere la nuova Direzione regionale del partito. Di questa fanno parte anche molti delegati pratesi: il segretario provinciale Gabriele Bosi, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, i consiglieri regionali Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti, l'assessore regionale Stefano Ciuoffo, il deputato Antonello Giacomelli e il tesoriere regionale Antonio Napolitano sono membri di diritto. Le singole mozioni congressuali per Bonafè e Fabiani hanno poi indicato i loro rappresentanti pratesi: Matteo Vannacci, Linda Pieragnoli e Gabriele Alberti per la mozione Bonafè e Marco Martini, Rossella De Masi e Sandra Bolognesi per la mozione Fabiani. “Complimenti e auguri di buon lavoro al Tesoriere Antonio Napolitano e a tutti i componenti pratesi della Direzione", dichiara il segretario provinciale Gabriele Bosi. "Ci aspetta un lavoro importante, che sono sicuro sapremo tutti quanti svolgere al meglio delle nostre capacità per il bene del nostro partito e della Toscana".

Venerdì 26 ottobre si è tenuta la prima Assemblea regionale del Pd della Toscana, a conclusione del percorso congressuale che ha eletto Simona Bonafè a segretario.