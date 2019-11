19.11.2019 h 15:27 commenti

Antonio Latella porta al Metastasio "La valle dell'Eden"

Da stasera a domenica lo spettacolo, diviso in due parti, tratto dal romanzo capolavoro della narrativa d’oltreoceano dello scrittore Premio Nobel nel 1962 John Steinbeck

Al Teatro Metastasio, da stasera 20 al 24 novembre, in una messinscena composta di due parti, Antonio Latella dirige "La valle dell'Eden", capolavoro della narrativa d’oltreoceano dello scrittore Premio Nobel nel 1962 John Steinbeck. Un’opera che si pone nel solco della storia americana per riflettere sul destino di quella umana, una monumentale saga familiare che racconta una fase cruciale della storia americana, tra la fine della Guerra civile e gli ultimi anni della Prima guerra mondiale. Una storia che, dopo essere stata portata sullo schermo da Elia Kazan con la celebre interpretazione di James Dean, approda per la prima volta sul palcoscenico in uno spettacolo evento composto di due parti, prodotto da Emilia Romagna Teatro – Teatro Metastasio di Prato – Teatro Stabile dell’Umbria (20 e 21 novembre 1ª parte - ore 20.45, 22 e 23 novembre 2ª parte -venerdì ore 20.45, sabato ore 19.30; 24 novembre maratona 1ª parte ore 16.30 e 2ª parte ore 20.45).

L’adattamento della drammaturga Linda Dalisi, costruito insieme ad Antonio Latella, si concentra sul percorso di vita di Adam Trask, figlio di un padre che lo costringe ad arruolarsi e andare in guerra, fratello in disputa nell’affrancamento dai legami familiari, poi marito desideroso del suo Eden, infine egli stesso padre di due figli. La storia, quindi, attraversa tre generazioni (nel passaggio di secolo tra ’800 e ’900) e si svolge per lo più nella valle del Salinas, in California, sullo sfondo dell’utopica corsa all’Ovest.