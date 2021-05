22.05.2021 h 10:30 commenti

Antonello Venditti sul palco di piazza Duomo, è la sua prima volta a Prato

E' la settimana data dell'edizione 2021 del Settembre Prato è spettacolo. Il cantautore romano ripercorrerà la sua lunga carriera discografica in versione unplugged

E' Antonello Venditti il settimo nome dell'edizione 2021 del Settembre Prato è Spettacolo. Il cantautore romano, per la prima volta in città, salirà sul palco di piazza Duomo il 4 settembre.

In questo speciale tour Venditti ripercorrerà in una versione unplugged le più importanti canzoni del suo repertorio, tra cui troviamo hit memorabili come “Giulio Cesare”, “Ci vorrebbe un amico”, “Roma Capoccia”, “Notte prima degli esami”, “Amici mai”, “Grazie Roma”, “Benvenuti in paradiso”. Quasi cinquant'anni di carriera discografica, tra canzoni d'amore e d'impegno sociale, da rivivere sotto il cielo pratese all'ombra della Cattedrale di Santo Stefano. "Un vero e proprio viaggio - si legge in un comunicato di Fonderia Cultart, organizzatore della kermesse - con perle entrate nella memoria collettiva di un intero Paese, che raccontano un'epoca e che sono diventate senza tempo".