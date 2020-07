14.07.2020 h 18:58 commenti

Antonello Giacomelli diventa commissario dell'Agcom, si dimetterà da parlamentare

L'esponente del Pd per i prossimi sette anni sarà uno dei cinque componenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il deputato pratese del Pd, Antonello Giacomelli, è stato nominato commissario dell'Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Lo ha eletto questo pomeriggio, 14 luglio, la Camera dei Deputati con 211 voti. Al Parlamento infatti, spetta la nomina di quattro commissari (metà alla Camera e metà al Senato) di questa potente autorità amministrativa indipendente con poteri di regolazione e garanzia il cui il presidente è invece proposto dal governo.

Dopo tali scelte, le nomine definitive vengono conferite direttamente dal presidente della Repubblica. Il collegio rimane in carica per sette anni.

Giacomelli dovrà lasciare la politica attiva e dimettersi da parlamentare per poter svolgere a pieno il suo ruolo in Agcom, ente che assicura la corretta concorrenza degli operatori sul mercato e tutela il rispetto del pluralismo e dei diritti fondamentali dei cittadini nel settore delle telecomunicazioni, dell’editoria, dei mezzi di comunicazione di massa e delle Poste. Sono quindi sottoposti alla sua vigilanza la Rai, le emittenti private nazionali e locali, la carta stampata, ma anche Google, Facebook e le altre realtà della rete, Poste Italiane e gli operatori privati. Un settore delicato e strategico che Giacomelli conosce bene prima come giornalista e direttore dell'emittente toscana Canale 10 e poi, dal 2014 al 2018, come sottosegretario con delega alle comunicazioni nei governi Renzi e Gentiloni. In quel periodo promuove l’adozione del Piano Bul (Strategia Nazionale per la banda ultralarga) e la riforma del canone Rai (“canne in bolletta”). Si occupa della riforma della governance Rai, del rinnovo della concessione di servizio pubblico e promuove la sperimentazione del 5G. Rappresenta il governo al G7 delle comunicazioni in Giappone. Dal 2018, inoltre, è vicepresidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai.

Alle sue spalle una lunga carriera politica. 58anni, sposato, padre di tre figli, è stato presidente della Fondazione Teatro Metastasio che diventa, sotto la sua gestione, "Stabile" per la prosa della Regione Toscana. E’ stato vicesindaco di Prato con deleghe al Bilancio ed alle partecipate con Fabrizio Mattei sindaco. È parlamentare dalle suppletive del 2004, eletto alla Camera dei Deputati e come già detto anche sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni.