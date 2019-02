15.02.2019 h 16:56 commenti

Antonella Leone in corsa per i 5 Stelle: "No al clientelismo, gli assessori li sceglieremo con un bando"

Silvia La Vita capolista mentre gli altri due consiglieri comunali uscenti non si ripresenteranno. Tra i punti del programma elettorale lo stop all'interramento del Soccorso a favore del raddoppio dell'attuale tracciato.



Dopo l'anticipazione di Notizie di Prato di lunedì scorso Etica, competenza, trasparenza, stop al tunnel del Soccorso a favore del raddoppio del tracciato esistente, introduzione della tariffa puntuale sui rifiuti, cura del verde senza taglio degli alberi, potenziamento del trasporto locale e applicazione totale del decreto sicurezza. Ecco in estrema sintesi il programma elettorale di Antonella Leone, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle alle comunali di Prato del prossimo 26 maggio.Dopo l'anticipazione di Notizie di Prato di lunedì scorso (LEGGI) , l'avvocatessa si è presentata ufficialmente alla città questa mattina, 15 febbraio, in palazzo comunale. 45 anni, nubile, appassionata di tennis, civilista iscritta all'ordine di Prato nel 2015 dopo un periodo di lavoro in Spagna dove ha preso l'abilitazione professionale, Antonella Leone è alla sua prima esperienza politica. Si è iscritta al Movimento 5 Stelle tre anni fa e ha collaborato con i tre consiglieri comunali d'opposizione soprattutto come consulente per le questioni legali. A proposito. Mentre Silvia La Vita sarà capolista dei 22 nomi in elenco, Mariangela Verdolini e Gabriele Capasso non si sono ripresentati per "scelta e motivi personali". Gli altri 21 sono un elenco di nomi "nuovissimi" alla politica, con età media attorno ai 44 anni. Per la candidata Leone essere semisconosciuti è un punto di forza: "Si perchè ti permette di non essere legato a nessuno. Io ho le mani libere per poter attuare completamente il programma elettorale e spazzare via il clientelismo". Termine questo non meglio precisato e declinato.

Altra novità. Tra pochi giorni sarà pubblicato un bando per cercare "assessori esperti" nelle varie materie, anche non iscritti al Movimento ma che ne condividano il programma, "con l'obiettivo - spiega La Vita - di non farsi comandare dai dirigenti comunali, cosa che accade quando un assessore non ha competenze specifiche ed è debole politicamente". I nomi dei prescelti saranno resi noti prima delle elezioni per "trasparenza".

La campagna elettorale inizia a marzo con l'ascolto dei cittadini e delle associazioni di categoria, quartiere per quartiere. L'ampliamento dell'aeroporto è un tema delicato su cui il gruppo deve riconquistare la fiducia del fronte del no, dopo il via libera al progetto da parte della conferenza dei servizi del ministero dei trasporti guidato dal ministro pentastellato Danilo Toninelli: "Quella è una questione tecnico-burocratica che come tale non poteva essere fermata.-afferma La Vita - Ciò che conta è la contrarietà politica che abbiamo dimostrato in tutte le sedi e che continuiamo a ribadire".

Se sul raddoppio del Soccorso le idee sono chiare con il fermo no all'interramento che "costa caro ed è dannoso", Leone dimostra qualche incertezza sul parco urbano che dovrebbe sorgere al posto del vecchio ospedale quando sarà abbattuto: "L'area è già acquistata dal Comune, - afferma la candidata - ma siamo perplessi sui costi per la manutenzione del parco. In generale siamo contrari a opere faraoniche quando non ci sono soldi per mantenere ciò che si ha".

In caso di ballottaggio che li veda esclusi, il gruppo non darà alcuna indicazione di voto.

Resta il mistero della cancellazione dal sito del Movimento 5 Stelle della lista 48 ore dopo la pubblicazione. Silvia La Vita specifica che è solo burocrazia e che non ci saranno sorprese sul fronte certificazione e quindi sull'uso del simbolo.



Il programma completo è sul sito www.pratoacinquestelle.it

E.B.