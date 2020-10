14.10.2020 h 16:20 commenti

Anticipata l'accensione del riscaldamento per andare incontro alle esigenze di chi è confinato a causa del coronavirus

Da oggi fino a fine mese accensione per un massimo di 6 ore, dal primo novembre per un massimo di 12. L'ordinanza firmata dal sindaco Biffoni

Il sindaco Matteo Biffoni ha disposto l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento a partire da oggi e fino al 31 ottobre 2020 per un limite massimo di 6 ore giornaliere nella fascia oraria dalle 5 alle 23.

L'anticipo dell'accensione degli impianti si è reso necessario anche in considerazione dell’emergenza sanitaria covid e degli obblighi di confinamento al quale sono sottoposte le persone contagiate dal virus o in isolamento fiduciario.

Il sindaco invita i cittadini a limitare l’accensione degli impianti di riscaldamento alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18 gradi più 2 di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20 più di tolleranza per tutti gli altri edifici.

A partire dal primo novembre 2020 e fino al 15 aprile 2021, gli impianti di riscaldamento potranno essere tenuti in funzione per la durata massima giornaliera di 12 ore.



