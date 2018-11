28.11.2018 h 17:35 commenti

Antica Fiera di Carmignano: dall’1 al 4 dicembre le strade e le piazze del paese si animeranno con stand di prodotti tipici e iniziative varie

Tra le novità di questa edizione lo show cooking in piazza. Gran finale martedì con fuochi d’artificio dalla Rocca

Con il mese di dicembre torna il tradizionale e tanto atteso appuntamento con l’Antica Fiera di Carmignano. Dall’1 al 4 dicembre Carmignano è pronta a indossare il vestito più bello e ad aprire le piazze alle sue eccellenze enogastronomiche e dell’agricoltura.

Un tempo era la classica fiera agricola e del bestiame, il momento in cui anche i mezzadri con minori possibilità economiche compravano qualcosa di non strettamente necessario; le botteghe si approvvigionavano di mercanzie mentre per bambini e ragazzi voleva dire una piccola somma da spendere in giochi e dolci. Nel corso del tempo la fiera si è trasformata in una bellissima festa di piazza con tante curiosità e un po’ di amarcord, e soprattutto in una vetrina turistica per il paese. E così ancora oggi nella settimana che comprende il primo martedì di dicembre si fa festa ai fichi secchi e agli altri prodotti tipici dell’enogastronomia.

Anche quest’anno il Comune di Carmignano, in collaborazione con la Pro Loco di Carmignano e le associazioni del territorio, ha promosso un ricco calendario di iniziative. Non mancheranno le tradizionali bancarelle con brigidini e chicchi, ma anche le eccellenze locali come fichi secchi, olio e vino. Il tutto accompagnato da eventi culturali per tutti i gusti, dal teatro alla musica, dai laboratori agli incontri tematici di approfondimento su cioccolato e api, e anche un appuntamento per gli amanti del trekking.

Fra le novità di quest’anno “Oggi cucino io”, lo show cooking in piazza con tre appuntamenti dedicati alla cucina tradizionale rivisitati in chiave moderna, e il primo concorso dell’olio biologico. Rivive poi la vecchia aia del Santa Caterina con gli animali da stalla e da cortile, circondati da trattori d’epoca. Tornano le esibizioni di falconeria che piacciono tanto ad adulti e bambini; nelle ex Cantine Niccolini trova collocazione “Io Creo Natale”, e poi ancora ci saranno gli stand gastronomici con bomboloni e migliacci. Gran finale, l’ultimo giorno della fiera i fuochi d’artificio dall’antica Rocca di Carmignano.

"Una fiera che cerca di unire la tradizione con l'innovazione. La fiera rappresenta un’opportunità di incontro e un importante veicolo per diffondere i prodotti tipici e rilanciare lo sviluppo turistico del nostro territorio - ha spiegato il Sindaco Edoardo Prestanti -. Rilanceremo per l'occasione uno dei nostri prodotti per eccellenza, l’olio. È in programma poi una conferenza sulle durante la quale presenteremo i risultati di un monitoraggio effettuato sul territorio per verificare, attraverso le api, la presenza del glifosato. E poi ovviamente ci saranno le bancarelle, le esposizioni e le tante iniziative culturali".

"Quest'anno porteremo più animali e domenica faremo anche dimostrazioni di mungitura - ha precisato Carlo Attucci, presidente della Pro Loco di Carmignano -. Abbiamo inserito nella fiera il mercatino Io Creo Natale, con la mostra mercato dell'arte e dell'ingegno al femminile. Insieme all’amministrazione abbiamo deciso di valorizzare uno dei prodotti tipici del nostro territorio, l’olio, promuovendo il primo concorso dedicato all’olio biologico. Per l’occasione a fare gli assaggi e decretare il miglior olio saranno poi persone comuni, non professionisti”.

Numerose le location coinvolte: piazza G. Matteotti e piazza V. Emanuele II, le ex Cantine Niccolini, il parcheggio di Santa Caterina e le strade limitrofe, il Museo della Vite e del Vino, la Sala consiliare del Comune, il Circolo Arci 11 Giugno e la Rocca di Carmignano.