20.12.2023

Ant porta il 'paniere sospeso' alle famiglie alluvionate di Bagnolo e Oste

I prodotti alimentari delle aziende del territorio per regalare un sorriso alle famiglie in difficoltà dopo i danni provocati dall'ondata di maltempo. Nei prossimi giorni stessa iniziativa a Prato, nella frazione di Sant'Ippolito

Solidarietà alle famiglie danneggiate dall'alluvione del 2 novembre. A Montemurlo, l'Ant, la fondazione che si occupa di assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore, ha distribuito i 'panieri sospesi' ai residenti di via Gramsci a Oste e di via Riva a Bagnolo, tra le zone più colpite. Una strenna natalizia con prodotti alimentari delle aziende del territorio per suscitare un sorriso a chi sta attraversando momenti di difficoltà. Tanti i donatori che hanno scelto di regalare il paniere con un’offerta minima di 25 euro. Oggi, mercoledì 20 dicembre, il sindaco Simone Calamai, la responsabile della Fondazione Ant, Benedetta Leoni, e alcuni volontari hanno fatto arrivare direttamente a casa delle famiglie alluvionate la strenna. Dopo Montemurlo la distribuzione dei panieri proseguirà a Sant’Ippolito, frazione della periferia ovest di Prato.

«Ant è da sempre vicino ai malati di tumore e alle loro famiglie e siamo felici che la fondazione abbia pensato alle zone alluvionate per portare un gesto concreto di vicinanza e solidarietà in prossimità del Natale – le parole del sindaco Simone Calamai – durante la distribuzione dei panieri ho avuto modo di visitare tante abitazioni e, a distanza di un mese e mezzo dall’alluvione, le difficoltà sono ancora moltissime, senza contare le famiglie che ancora non sono potute rientrare. Sono fondamentali gli aiuti e gli stanziamenti che il governo deve mettere in campo oggi per aiutare queste famiglie che si trovano senza più mobili, elettrodomestici, automobili. Persone che hanno perso tutto e che hanno bisogno di una mano per ripartire».

Il dono del paniere è arrivato quest'anno alla settima edizione. E' un progetto grazie al quale Ant ha messo in rete il tessuto economico e sociale della Toscana: si tratta infatti di un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali ( vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e tanto altro ancora) e di esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore, oltre che di uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione.

Il Paniere solidale gode del patrocinio della Regione Toscana, con il sostegno di Vetrina Toscana.

«Rinnoviamo anche quest’anno il rito del Ppniere sospeso - commenta Tiziano Sperandini, delegato Ant di Prato e Pistoia - un’idea semplice ma che raddoppia la solidarietà perché sostiene l’assistenza medica domiciliare ai malati di tumore e regala un momento sereno e gustoso a persone in difficoltà. Il dono, quello lontano dalle logiche del consumo, è il significato più profondo del Natale».



