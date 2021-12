02.12.2021 h 16:51 commenti

Anpi in lutto per la morte di Sergio Mari, "Il postino della Resistenza"

Classe 1927 a 14 anni entrò al lanificio Forti, attivo sostenitore dello sciopero generale a Prato e in Vallata nel marzo 1944, aderì poi alla formazione partigiana “Settore Menicacci – Vallata”, dal 1° maggio 1944 fino alla Liberazione

Classe 1927, a 14 anni entrò al lanificio Forti, attivo sostenitore dello sciopero generale a Prato e in Vallata nel marzo 1944, aderì poi alla formazione partigiana “Settore Menicacci – Vallata”, dal 1° maggio 1944 fino alla Liberazione. Mari per molti anni ha contribuito a preservare la memoria partigiana andando ad incontrare i ragazzi nelle scuole. "Perdiamo con Sergio, l'ennesimo e prezioso testimone di una decisiva stagione di libertà - commenta Angela Riviello presidente Anpi Provinciale - per tutta la sua vita ha raccontato con lucidità e novizia di particolari, gli orrori della guerra, per lui non erano solo parole astratte, ma nomi, luoghi e punti di riferimento concreti e vivi".

La salma di Mari è esposta alle Cappelle del commiato della Pubblica Assistenza di Vaiano da questo pomeriggio 2 dicembre. Il funerale sarà celebrato domani alle 15.

“Con Sergio Mari perdiamo un testimone instancabile della guerra di Liberazione dal nazifascismo e delle sue ragioni irrinunciabili di democrazia e libertà - sottolinea il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, anche a nome dei sindaci di Vernio e Cantagallo - Sergio ha dato un contributo straordinario per mantenere attuali i valori della Resistenza, arricchire la memoria collettiva e trasmetterla alle giovani. La comunità vaianese si stringe ai suoi figli, ai nipoti, e all’Anpi”.

Si è unito anche Simone Calamai, il sindaco di Montemurlo, comune dove Mari, pur originario della Val di Bisenzio, risiedeva dagli anni Sessanta. "È davvero difficile dover dire addio a Sergio Mari, un uomo di grande umanità che ha portato avanti per tutta la vita i valori della Resistenza, della lotta per la libertà e la democrazia. Una persona intelligente, attenta, con la quale era sempre interessante confrontarsi. - dice il sindaco Simone Calamai - Non posso non ricordare il suo impegno a favore della memoria. Non si è mai tirato indietro quando c'era da parlare con i ragazzi delle nostre scuole, ai quali ha raccontato con passione la sua esperienza di giovane partigiano, conquistando l'interesse di intere platee. Con Sergio Mari se ne va un pezzo della nostra storia. Sta oggi a noi continuare a portare avanti quei valori nei quali lui ha sempre creduto con forza".

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal Partito socialista di Prato a cui Mari aveva aderito sin da quando il partito era in clandestinità. "Il Psi e tutti i socialisti si stringono alla famiglia e a quanti ne hanno apprezzato le qualità umane e di vero socialista".