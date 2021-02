24.02.2021 h 13:03 commenti

Anomalia nei tamponi effettuati lunedì: per alcune persone il test bis accerta il falso positivo

Il problema è stato subito scoperto dallo stesso laboratorio del Santo Stefano che ha richiesto un secondo esame di conferma. Resta da chiarire cosa abbia provocato la contaminazione

Dietro al boom di nuovi positivi al Covid a Prato registrato lunedì (giorno nel quale sono stati 118 i tamponi positivi) potrebbe esserci un problema di contaminazione sul quale l'Asl Toscana Centro ha già fatto le verifiche del caso. Alcune persone, risultate positive dopo aver fatto il tampone orofaringeo, sono state richiamate nel giro di poche ore a ripetere il test, risultando in buona parte dei casi negative.

Sono stati gli stessi sanitari del laboratorio e dell'ospedale a capire che qualcosa non tornava, non solo per l'alto numero di casi ma anche per le difficoltà nel trovare una spiegazione logica nel contagio. Esiste infatti un sistema di "check" interno al laboratorio che consente di evidenziare subito quando c'è qualche anomalia sui dati. Il problema avrebbe riguardato in particolare i tamponi fatti nelle fasi di preospedalizzazione e di accettazione ostetrica. Tamponi positivi, anche se a bassa carico, che però non convincevano del tutto. Da qui il richiamo delle persone per essere sottoposte ad un tampone bis. Dall'Asl sottolineano come il fatto che l'anomalia sia stata subito individuata, con i necessari interventi di verifica, ha permesso di limitare il disagio per le persone indicate erroneamente come positive. Disagi che, comunque, ci sono stati come testimoniato da chi suo malgrado si è trovato prima messo in isolamento con i contatti stretti e poi "liberato".