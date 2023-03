21.03.2023 h 11:28 commenti

Annunciata la prima data di "Settembre Prato è spettacolo": Daniele Silvestri

Il cantautore salirà sul palco di piazza Duomo il primo settembre per una tappa di "Estate X", la nuova tournée estiva nei più importanti Festival della penisola

Manca ancora molto al via della prossima edizione del festival "Settembre Prato è spettacolo" ma la macchina organizzativa è già in piena attività per mettere a punto il calendario dei concerti. Intanto è stata ufficializzato il primo ospite: Daniele Silvestri che sarà sul grande palco di Piazza Duomo a Prato il 1 settembre.

Silvestri dopo "Teatri X" (quattro ultime date previste a maggio per chiudere il cerchio aperto con "Teatri/22"), ora è pronto per "Estate X", una nuova tournée estiva nei più importanti Festival della penisola. Sarà lì che Daniele, aiutato dalla sua sorprendente ed eclettica band, cambierà ancora una volta atmosfera e narrazione, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi. Silvestri ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo e con Mia Martini e Patty Pravo detiene il record di vittorie del Premio della Critica a Sanremo: ben tre.