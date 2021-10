E' saltato l'incontro tra il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il ministro del Lavoro Andrea Orlando sulle azioni da mettere in campo per potenziare i controlli nel distretto contro la piaga dello sfruttamento del lavoro che in una provincia ad alta presenza di extracomunitari come la nostra sembra aver trovato terreno fertile.L'incontro a Roma era stato fissato per giovedì prossimo, 14 ottobre. Stamani, 11 ottobre, la segreteria del ministro ha cancellato l'appuntamento per sopraggiunti impegni. L'incontro è rimandato ma al momento non ha una nuova data. A fine settembre, in occasione della partecipazione del ministro Orlando all'inaugurazione della nuova sede della Beste spa (foto), il sindaco Biffoni consegnò un dossier sulla situazione pratese al titolare del dicastero sul lavoro proprio in vista del faccia a faccia in programma quindici giorni dopo. Niente da fare. Tutto cancellato.