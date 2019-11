28.11.2019 h 19:34 commenti

Annullato dalla Cassazione maxisequestro a un imprenditore di Montemurlo

La Procura di Pistoia aveva bloccato oltre due milioni di euro nell'ambito di una indagine condotta dalla guardia di finanza

La Corte di Cassazione ha annullato e rinviato al Riesame la sentenza che la scorsa estate aveva confermato il sequestro di beni per oltre due milioni all'imprenditore montemurlese Massimo Banchi e a sette suoi collaboratori coinvolti, insieme ad altri, in una inchiesta della procura di Pistoia che contesta a vario titolo reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio e la sottrazione fraudolenta di beni all'azione di recupero dell'Erario. I giudici della Suprema corte hanno accolto il ricorso presentato dai difensori di Banchi, Gaetano Berni e Luca Brachi. “L'ordinanza – il commento dei legali – è un lampo di luce dopo tante ingiustificate tenebre”.

Le indagini sono della guardia di finanza, coordinata dalla procura di Pistoia, e hanno riguardato le società del gruppo Banchi, molto noto a Montemurlo e a Montale. Gli investigatori sostengono che le società che si sono salvate dal fallimento siano state amministrate in modo da sottrarre risorse su cui l'Erario avrebbe potuto mettere le mani. I dissesti finanziari che poi hanno portato al fallimento di una parte del gruppo sarebbero cominciati in seguito ad un accertamento dell'Agenzia delle Entrate datato 2005. La scorsa estate la procura ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo per equivalente, confermato successivamente dal tribunale del Riesame e ora messo in discussione dalla Cassazione che ha annullato il provvedimento e rinviato per una nuova decisione. Nel frattempo le società del gruppo hanno avuto accesso alla definizione agevolata del debito fiscale che, per questo, è stato sensibilmente ridotto.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus