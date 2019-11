04.11.2019 h 15:44 commenti

Annullato dal tribunale del Riesame il maxisequestro di merce a marchio Lol: non c'è contraffazione

Dodicimila capi di abbigliamento restituiti all'imprenditore finito due settimane fa nel mirino dei finanzieri. Il marchio sottoposto a tutela è Lol Surprise mentre l'etichetta cucita su magliette e pantaloncini riporta solo la dicitura Lol

Restituiti i 12mila capi di abbigliamento a marchio Lol sequestrati dalla guardia di finanza lo scorso 21 ottobre nell'ambito di un blitz anticontraffazione in un capannone a Seano (leggi ). Il tribunale del Riesame ha ordinato il dissequestro di tutta la merce dopo l'istanza presentata dall'avvocato Patrizio Fioravanti che assiste l'imprenditore cinese di 43 anni finito nel mirino dei finanzieri.Il tribunale del Riesame ha ritenuto non sussistente la contraffazione in quanto l'abbigliamento riporta la dicitura Lol mentre il marchio che è oggetto di tutela è Lol Surprise. Una parola in più che fa la differenza ed elimina la contraffazione contestata all'imprenditore dalla guardia di finanza.