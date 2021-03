18.03.2021 h 19:16 commenti

Annullate le edizioni 2021 della Maratonina e della "Un pò 'n Poggio"

La situazione della pandemia fa saltare anche quest'anno i due attesi appuntamenti podistici. Al momento resta confermata l'Ecomaratona Pratese, in programma ad ottobre

Neanche nel 2021 si disputerà la Maratonina di Prato. La manifestazione di richiamo internazionale, che era in programma domenica 25 aprile, a causa dell'aggravarsi delle problematiche Covid è stata annullata. "Non sarebbe stata la festa della città e soprattutto è davvero complicato poter organizzare una manifestazione non sapendo se i corridori possono spostarsi" spiega l'organizzatore Silvano Melani. Anche "Un pò 'n Poggio", prevista per il 17 aprile, ha deciso di spostare tutto al 2022. Per adesso è confermata l'EcoMaratona Pratese con l'apertura delle iscrizioni. Si correrà il 10 ottobre, con partenza alle 9 dalle Cascine di Tavola.

