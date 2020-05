07.05.2020 h 08:17 commenti

Annullata la manifestazione "Tutti contro il sistema", diffidato uno degli organizzatori

I promotori non avevano dato il preavviso previsto dalla legge e quindi i partecipanti rischiavano di essere multati: in molti hanno così deciso di dissociarsi per paura delle conseguenze

a.a.

Annullata la manifestazione “Tutti contro il sistema” prevista per oggi 7 maggio ( leggi ). La decisione è stata comunicata ieri in tarda serata da Maurizio Rinaldi, uno degli organizzatori, dopo aver ricevuto dalla Questura la diffida a scendere in piazza, visto che non era stata fatta nessuna comunicazione alle autorità. Le legge prevede, infatti, che qualsiasi manifestazione deve essere preavvisata almeno tre giorni prima del suo svolgimento. Atto che nessuno, in quetso caso, aveva adempiuto.La marcia doveva coinvolgere commercianti possessori di partita iva e lavoratori in attesa della cassa integrazione che avrebbero dovuto marciare da piazza San Francesco a piazza del Comune per consegnare le chiavi dei negozi al sindaco Biffoni. Appena è stato chiaro che il corteo era di fatto illegale, si è subito creato il panico sulla pagina Facebook degli organizzatori: in molti hanno deciso di abbandonare il gruppo spaventati dalle conseguenze previste dalla legge. Rinaldi per un po' ha cercato di mantenere il gruppo compatto poi si è arreso anche lui davanti all'evidenza, ma ha annunciato che il sindaco nei prossimi giorni riceverà una delegazione del gruppo, il cui numero di aderenti non è mai stato comunicato, per ascolatare le richieste.Anche in questo caso, però, non è chiaro se l'incontro con Biffoni sia stato fissato o chiesto.