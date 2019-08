31.08.2019 h 15:14 commenti

Anniversario della liberazione di Prato, ecco il programma delle celebrazioni

Si comincia domani mattina con la camminata "Sentieri partigiani". Il 3 settembre è prevista la proiezione del corto Madiba di Gabriele Cecconi alla presenza di don Biancalani. La vigilia del giorno della liberazione ci sarà la presentazione del libro su "Bella ciao"

E' ricchissimo il programma di eventi "Aspettando il 6 settembre" organizzato dal Comune, l'Anpi e l'Aned per celebrare il 75°anniversario della liberazione di Prato dall'occupazione nazifascista, che culminerà la sera del 6 settembre con la tradizionale "Marcia della pace" che partirà alle 21 da via 7 Marzo fino ad arrivare in piazza dei Partigiani a Figline.

Si comincia proprio da questo luogo simbolo della Resistenza pratese domenica 1 settembre. Alle 8.30 dal monumento ai 29 Martiri partirà "Sentieri partigiani", una camminata ai Faggi di Javello per ripercorrere le azioni della Brigata Buricchi verso la liberazione di Prato. Per info e prenotazioni: federazioneanpiprato@gmail.com.

"Il 75° anniversario della liberazione è un momento importante - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Simone Mangani -, che non riguarda solo il nostro territorio. Inoltre è una possibilità per ripensare al fatto che settantacinque anni fa il comitato della liberazione nazionale e gli alleati stavano liberando il nostro territorio dopo anni di dittatura".

Martedì 3 settembre alla sala conferenze del Museo della Deportazione e Resistenza (via Cantagallo, 250) alle 21 ci sarà la proiezione del corto "Madiba" scritto e diretto da Gabriele Cecconi. Inoltre ci saranno gli interventi del parroco di Vicofaro don Massimiliano Biancalani, di Enrico Iozzelli di Aned e Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza e di Simone Mangani assessore alla Cultura e alle politiche della cittadinanza e dell'immigrazione. In aggiunta ci saranno i saluti di Aurora Castellani, presidente della Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza e coordina Luca Bravi dell'università di Firenze.

Giovedì 5 settembre alle 21 la sala conferenze del Museo della Deportazione e Resistenza (via Cantagallo, 250) ospiterà la presentazione e lo spettacolo del libro "Bella ciao - la canzone della libertà" scritto dal musicista e cantautore Carlo Pestelli, con l'introduzione di Angela Riviello presidente dell'Anpi provinciale di Prato.

Come ha sottolineato Angela Riviello, presidente provinciale dell'Anpi, quest'anno infatti, è stata scelta la musica come mezzo per ricordare. In aggiunta ci sarà la presentazione del coro, formato dai volontari, "Canti Ribelli" che avrà un repertorio per accompagnare la memoria con la musica. "Per noi è estremamente importante il collegamento con il passato e l'odierno - ha dichiarato Riviello -. La nostra non è soltanto una commemmorazione ma vogliamo valorizzare i valori che vengono da questa pagina di storia e cerchiamo di raccontarli anche alle nuove generazioni, a chi non ha vissuto direttamente e a chi questa pagina la conosce poco. Il mezzo che abbiamo scelto quest'anno è la musica e parte da "Bella ciao" che ormai è diventato l'inno internazionale per la libertà".