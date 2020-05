26.05.2020 h 16:45 commenti

Anna, quinta elementare, scrive a Mattarella: "Signor presidente, alle medie non divida la nostra classe"

La bambina ha preso carta e penna per fare una particolare richiesta alla luce di questo anno travagliato. La madre della piccola: "Il desiderio di chi si appresta ad iniziare un percorso nuovo, senza aver avuto modo di concludere quello che stava terminando"

Anna è una bambina di 10 anni che abita a Carmignano. Quest'anno sta frequentando l'ultimo anno delle scuole elementari alla Quinto Martini, ma la sua quinta, come quella di tutti i compagni, è un po' particolare, visto che metà anno scolastico l'hanno passato a casa e senza possibilità di frequentarsi. Così Anna ha deciso di prendere carta e penna e ha scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere una cosa per lei molto importante: che i bambini delle classi quinte possano ritrovarsi alle medie così come sono. L'occasione della lettera è stata quando Anna, dopo l’ennesimo sfogo per la mancanza dei suoi amici, si è sentita rispondere dalla madre: non sono mica il presidente della Repubblica!







"Anna - racconta la madre - vorrebbe non doversi dividere ancora dai suoi compagni di classe e se questo non fosse possibile almeno trovarsi con il maggior numero di loro anche il prosismo anno. Purtroppo per i bambini, questa situazione di emergenza li ha preclusi dal loro mondo e la possibilità di ritrovare una continuità sociale è fondamentale per la serenità di un bambino che si appresta ad iniziare un percorso nuovo, soprattutto se non ha avuto modo di concludere quello che stava terminando".

Quest'anno scolastico ha fatto saltare moltissimi schemi e i bambini hanno risposto con senso di responsabilità. Proprio da questo nasce la particolare richiesta di Anna.

"Non si possono applicare le stesse regole degli anni scorsi per la formazione delle classi - prosegue la madre della bambina - anche tenendo conto della modalità e dei tempi entro i quali le singole classi quinte anche all'interno dello stesso comprensivo e dello stesso plesso, hanno iniziato e applicato la didattica a distanza. Ci sono classi molto avanti che hanno iniziato la dad quasi subito e classi che hanno iniziato a fine aprile. Chissà se almeno per una volta potremo dar voce ai bambini e provare a metterli più a loro agio, magari potrebbero lavorare meglio".