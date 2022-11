09.11.2022 h 14:11 commenti

Anna Gallo e Jacopo Gronchi sono i vincitori della diciottesima edizione del premio Alberto Bardazzi

Promosso dal Rotary Club Filippino Lippi premia i due migliori laureati magistrali presso l’Ateneo fiorentino Gallo è laureata in matematica Gronchi in Politica, Istituzioni e Mercato. A ciascuno è stato consegnato un premio di 5mila euro

Si chiamano Anna Gallo e Jacopo Gronchi i vincitori della diciottesima edizione del premio di studio “Alberto Bardazzi”, istituito presso il Polo Universitario di Prato e destinato a due laureati magistrali presso l’Ateneo fiorentino nell’anno accademico 2020/21.

Gallo, laureata in Matematica, e Gronchi, in Politica, Istituzioni e Mercato,hanno ricevuto un premio di 5mila euro ciascuno, finanziato dal Rotary Club Filippo Lippi. "Non mi aspettavo di essere fra i premiati - ha spiegato Anna Gallo - che sta frequentando un master alla scuola di Lucca. Devo questo successo anche ai miei insegnanti che mi hanno incoraggiata a fare il master e a proseguire nel dottorato. Ora mi godo passo dopo passo tutto quello che sto sperimentando, mi piacerebbe restare in Italia,sono contraria alla fuga di cervelli".

L'entusiasmo della giovane ricercatrice è stato notato anche dalla rettrice dell' università di Firenze Alessandra Petrucci. "Anna potrebbe diventare il testimonial della campagna che avvicina le donne agli studi scientifici, abbiamo messo in campo già altri accorgimenti come l'annullamento delle tasse, ma credo che l'entusiasmo di questa ragazza sarà sicuramente molto efficace".

Sono pervenute per questa edizione 100 domande: 54 per l’area Humanities e 46 per l’area Technologies. "Ormai il premio è diventato maggiorenne - ha sottolineato Daniela Toccafondi presidente del Pin - e da 18 anni il Rotary Filippino Lippi continua a sostenere l'importanza dell' eccellenza".

Il Club, di cui Alberto Bardazzi era socio, si occupa insieme a Beatrice Bardazzi e a Toccafondi di selezionare i vincitori."L'attenzione verso le nuove generazioni - ha sottolineato il presidente Carlo Baldi - fa parte della nostra missione, oltre a premiare gli studenti universitari, sosteniamo anche quelli delle scuole superiori, sempre alla ricerca dell'eccellenza".

Alla cerimonia non ha potuto partecipare Jacopo Gronchi che si trova all' estero, ma era presente la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Beatrice Bardazzi, che ha ricordato la figura di Maurizio Fioravanti, per 17 anni membro della commissione che esamina le tesi.

Prato

