Animali nelle strutture sanitarie, il presidente del Centro per i diritti del malato scrive al governatore Rossi: "Più controlli"

Le segnalazioni sono numerose. L'ultima in ordine di tempo riguarda un cane di taglia media entrato con la padrona nella sala prelievi di un distretto pratese

Animali nelle strutture sanitarie pubbliche. Succede sempre più spesso. L'ultima segnalazione riguarda la presenza di un cane di taglia media, in compagnia della proprietaria, all'interno di una sala prelievi di un distretto. Oltre a sollecitare a chi di competenza l'installazione di un ulteriore segnaletica di divieto, il Centro per i diritti del malato Cittadinanza attiva ha scritto al presidente della Regione Enrico Rossi per chiedere maggiori controlli sulla "vita sociale" degli animali e l'applicazione del regolamento dell'Asl Toscana Centro che stabilisce in modo puntuale quando i nostri amici a quattro zampe possono entrare nelle strutture, compreso l'ospedale. "Come è noto - afferma Fabio Baldi, responsabile dell'associazione- tutti gli animali da "affezione" devono essere iscritti alla relativa Anagrafe Animali, avere un proprio libretto veterinario aggiornato e la copertura assicurativa per eventuali danni a terzi o cose. Queste sono le caratteristiche minime per poter chiedere, di volta in volta, l'autorizzazione a far entrare ogni singolo animale nelle strutture sanitarie ed ospedaliere, comprese le società convenzionate. Questa procedura, a tutela dei cittadini, dovrebbe essere estesa anche a chi, con il proprio Fido, si reca nei supermercati e nei negozi di vicinato dove si commerciano prodotti alimentari. Riteniamo doveroso "invitare" i possessori dei cani che accompagnano gli animali nelle vie cittadine, ai giardinetti o sulle spiaggie, a portare sempre con sè il libretto veterinario aggiornato e relativo documento assicurativo per essere pronti nel caso di eventuali controlli e necessità. Fatto salvo quanto previsto per l'accesso dei cani guida per i non vedenti, tutelato da apposita normativa. Per quanto riguarda la nostra azienda sanitaria, consigliamo di prendere visione del regolamento per l'accesso degli animali d'affezione in visita ai degente nelle strutture ospedaliere".

La questione igienica deve essere prioritaria soprattutto quando si parla di sanità e di pazienti da tutelare.