Un cimitero comunale dove poter seppellire cani, gatti e altri animali domestici. E' la proposta avanzata da Claudio Belgiorno, esponente di Fratelli d'Italia, che ha anche fatto i conti dell'operazione: "Si tratta di un progetto facile di attuazione - spiega - e non è particolarmente oneroso: il cimitero infatti sarebbe realizzabile in un’area verde di proprietà del Comune e i costi di realizzazione si aggirerebbero intorno ai 40.000 euro".

"Gli animali da compagnia - conclude Belgiorno -, una volta entrati nelle nostre famiglie, ne diventano parte integrante, ci accompagnano nella nostra vita, spesso per molti anni, e ne scandiscono i momenti più importanti, fino alla fine dei loro giorni".

L'idea è quella di realizzare un luogo accessibile a tutti dove tenere vivo il ricordo e il legame d’affetto che si istaura con i nostri amici a quattro zampe. "Attualmente - spiega Belgiorno -a Prato non esiste un cimitero comunale destinato agli animali. Per dare degna sepoltura ad un animale ci si può solo rivolgere a spazi privati, a patto di assumersi tutti i costi del servizio che, neanche a dirlo, sono molto elevati. Se ne deduce che, chi non può permetterselo, ha poche soluzioni al problema, se non l’abbandono del corpo del proprio animale in aree non destinate a questo utilizzo. E non è difficile dedurre quanto questo, oltre che moralmente sbagliato, possa provocare anche grossi disagi".