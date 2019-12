11.12.2019 h 10:47 commenti

"Animali in città", anche quest'anno Legambiente premia le politiche del Comune

Venerdì a Napoli una delegazione guidata dall'assessore Sanzò ritirerà il riconoscimento. La soddisfazione della consigliera delegata Gianna Meoni: "Un premio che dà lustro a tutta la città"

Il Comune di Prato è risultato vincitore del premio “Animali in Città 2019", promosso da Legambiente. La premiazione si terrà venerdì prossimo, 13 dicembre, nella sala della giunta comunale di Napoli. Per Prato ritireranno il premio l’assessore all’Ambiente Cristina Sanzò, Gianna Meoni, consigliera delegata del sindaco per le Politiche per gli animali, e il dirigente comunale Augusto Bassolino. Nel 2018 nella stessa classifica di Legambiente Prato ha vinto il primo premio tra i capoluoghi di provincia come città più pet friendly d'Italia.

"Un riconoscimento che dà lustro a tutta la città e all’impegno dell’amministrazione comunale - afferma la consigliera delegata Gianna Meoni -. Il premio è scaturito a seguito delle valutazioni emerse dall’annuale rapporto di Legambiente, che si inserisce nel dossier nazionale che valuta i dati direttamente forniti dalle pubbliche amministrazioni e, attraverso molti indici, lo sforzo e i risultati raggiunti nelle differenti realtà italiane".