Angela Riviello confermata presidente provinciale dell'Anpi

Domenica al circolo la Libertà di Viaccia si è svolta l'assise in vista del convegno nazionale di Rimini. Gli iscritti all'associazione in cinque anni passati da 659 a 1.010 grazie ad un fortissimo incremento tra le donne e negli under 30

Angela Riviello è stata confermata alla guida dell'Anpi provinciale di Prato al termine del Congresso che si è svolto domenica 6 febbraio al circolo La Libertà di Viaccia. Erano 60 i delegati in rappresentanza delle 11 sezioni dell’associazione. Durante i lavori, in vista del congresso nazionale dal 24 al 27 marzo a Rimini, Anpi Prato ha fatto il punto della situazione, sottolineando come dal 2016 gli iscritti siano quasi raddoppiati, passando da 659 a 1.010 grazie ad un fortissimo incremento tra le donne e negli under 30 oltre alla riattivazione di alcune sezioni sul territorio. La presidente provinciale uscente e poi ricnofermata Angela Riviello ha posto al centro del suo intervento i valori fondativi dell’associazione (storia, memoria, valori, accoglienza) ma soprattutto – nella drammatica attuale fase bellica in Europa – delle battaglie per la pace e per riaffermare l’articolo11 della Costituzione.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Prato Matteo Biffoni, del segretario della Cgil Lorenzo Pacini, del presidente dell’Arci Enrico Cavaciocchi, del presidente Aned Gabriele Alberti e della consigliera regionale Ilaria Bugetti, si è sviluppato un ampio dibattito sia sul documento congressuale nazionale che sulla programmazione degli interventi per l’anno in corso (scuola, archivio storico, etc.) ma soprattutto per affrontare l’emergenza umanitaria causata dalla guerra in Ucraina.