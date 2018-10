23.10.2018 h 19:29 commenti

Andrea Meoni è il nuovo consigliere regionale Anpas per la provincia di Prato

Soddisfazione per la Pubblica Assistenza L’Avvenire Prato di cui Meoni è il vicepresidente. “Lavorerò per far ascoltare le pubbliche assistenze del nostro territorio all’interno dell’assemblea regionale”

Il dottor Andrea Meoni, vicepresidente della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato, è stato eletto Consigliere Regionale Anpas per la provincia di Prato. “Sono orgoglioso – ha affermato Meoni – di poter rappresentare nel mio nuovo ruolo le Pubbliche Assistenze della provincia di Prato all’interno del consiglio regionale Anpas. Da parte mia potrò così lavorare per portare il contributo delle associazioni pratesi, facenti gruppo ad Anpas Toscana, nel consiglio regionale fiorentino. Si tratterà in definitiva per me di un nuovo stimolo per poter costruire nel territorio della provincia di Prato e nella regione Toscana, un nuovo percorso per il popolo delle Pubbliche Assistenze”. Soddisfazione è stata espressa dalla Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato che ha rivolto i più sinceri auguri di buon lavoro al dottor Meoni.

