10.02.2023 h 15:20 commenti

Ancora violenze alla Dogaia, agente ferito con una lametta da un detenuto

E' successo nella mattina di oggi nel reparto colloqui del carcere dove il recluso si è presentato con una lametta nascosta in bocca. L'agente, che ha riportato un taglio alla mano, è stato portato in ospedale. Ferite più lievi per due colleghi. Il Sappe: "Subito interventi per tutelare chi lavora. Dare agli agenti il taser, il kit anti aggressione, i guanti antitaglio e le telecamere portatili promesse dal ministero"

Ha aggredito e ferito tre agenti e ad uno, in particolare, ha procurato un taglio ad una mano utilizzando una lametta che teneva nascosta in bocca. E' successo stamani, nel carcere di Prato. Protagonista un detenuto marocchino che ha dato in escandescenza mentre si trovava in una sala del reparto colloqui: quando gli agenti della penitenziaria sono intervenuti per bloccarlo e riportarlo alla calma, l'uomo ha reagito con violenza e, servendosi della lametta, ha costretto uno dei tre al trasferimento in ospedale. Ferite più lievi per gli altri.

E' l'ennesimo episodio di violenza da parte di detenuti che si verifica nel carcere della Dogaia. L'elenco dei fatti, dei disordini, delle aggressioni è lungo e spinge il Sappe, una volta di più, a chiedere interventi decisi a tutela degli agenti. Il sindacato sottolinea che non sono più rinviabili i provvedimenti da parte degli uffici regionali, ma anche nazionali, dell'Amministrazione penitenziaria.

“Non passa giorno – il commento del segretario regionale, Francesco Oliviero – che non si verifichino aggressioni nei confronti della polizia penitenziaria. E' necessario intervenire subito”.

Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, elenca le richieste: “Interventi urgenti e strutturali, a partire dal regime custodiale aperto, che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario, ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno del carcere, senza passare per indulti e amnistie. Espellere gli stranieri detenuti in Italia e far scontare la pena nei paesi di origine – ancora Capece – prevedere la riapertura degli ospedali psichiatrici giudiziari”.

Di nuovo il dito puntato sulle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria: “Siamo stanchi – continua il sindacato – di subire quotidianamente violenze gratuite per l'incapacità di un'Amministrazione che non riesce ad intercedere ai livelli politici competenti, anch'essi non esenti da gravi responsabilità”. Infine l'appello a nuove assunzioni nel corpo di polizia penitenziaria, oltre a investimenti per corsi di formazione e aggiornamento professionale, nuove dotazioni come il taser e i kit anti aggressione, i guanti antitaglio e telecamere portatili che – dice il Sappe – sono stati promessi dai vertici ministeriali ma dei quali non c'è alcuna traccia”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus