Ancora una vittima del covid a Prato ma i nuovi casi oggi sono in calo e in Toscana crescono i guariti

Il totale di contagiati in provincia da inizio epidemia ha superato la quota 6mila. A livello regionale continuano ad aumentare i pazienti ricoverati negli ospedali

Continua l'altalena nel bilancio quotidiano dei casi covid a Prato. Oggi il bilancio tracciato dalla Regione con il consueto bollettino parla di un decesso a fronte dei cinque di ieri e di nuovi casi in diminuzione, essendo passati dai 205 di ieri ai 170 di oggi. Una piccola boccata d'ossigeno che non deve però fare abbassare la guardia: nella nostra provincia i casi totali da inizio epidemia hanno infatti superato la quota 6mila (6.030 per l'esattezza), mentre i decessi attribuiti al covid sono stati 91. La nostra provincia resta poi quella con maggiore incidenza di casi rispetto a tutte quelle della regione. Più tardi l'Asl fornirà ulteriori dettagli sulla vittima pratese e sulla distribuzione dei casi sul territorio.

In Toscana i nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati invece 2.507 (2.036 identificati in corso di tracciamento e 471 da attività di screening). I guariti crescono e oggi sono 868. Aumentano anche i tamponi eseguiti che sono stati 17.821 di tipo molecolare 1.659 antigenici con 9.150 soggetti testati (gli altri sono i tamponi di controllo). Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 47.900, con 46.026 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. I ricoverati sono 1.874 (50 in più rispetto a ieri), di cui 246 in terapia intensiva (4 in più). Purtroppo, oggi si registrano 53 nuovi decessi: 29 uomini e 24 donne con un'età media di 81,8 anni.