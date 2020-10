28.10.2020 h 14:45 commenti

Ancora una vittima del Covid a Prato. La crescita dei nuovi casi si mantiene sopra quota 200

In Toscana i ricoverati nei reparti Covid sono 987 (64 in più rispetto a ieri), di cui 130 in terapia intensiva (11 in più)

Cresce ancora il numero dei positivi al Covid accertati a Prato: i nuovi casi, conteggiati alle 12 di oggi 28 ottobre rispetto alla stessa ora di ieri, sono 227 con il totale da inizio epidemia che sale a 2.844. E purtroppo anche oggi si registra un decesso attribuito al Covid dalle autorità sanitarie, il numero 63 di questo triste elenco. L'Asl non ha ancora fornito ulteriori dettagli sulla vittima, così come solo nel tardo pomeriggio verranno meglio precisati i nuovi casi e l'occupazione dei posti letto al Santo Stefano. Complessivamente, invece, in Toscana i ricoverati nei reparti Covid sono 987 (64 in più rispetto a ieri), di cui 130 in terapia intensiva (11 in più). Da capire anche quantio dei tamponi il cui esito è arrivato nelel ultime 24 ore siano relativi a test fatti nei giorni scorsi, quando il sistema a Prato si era inceppato con notevoli ritardi nell'elaborazione dei tamponi. Sempre restando a livello regionale, sono oggi 1.708 i nuovi positivi al coronavirus (1.489 identificati in corso di tracciamento e 219 da attività di screening). L'età media è di 48 anni. I guariti raggiungono quota 13.335 (36% dei casi totali da inizio epidemia). I tamponi eseguiti sono stati 13.811 con 8.156 soggetti testati (gli altri sono tamponi di controllo). E' quindi del 20,9% la percentuale di chi è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.250 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Oltre alla vittima pratese si registrano altri sei decessi con un'età media di 82,3 anni.

(in aggiornamento)

