Ancora una vittima a Prato per il Covid19 ma i nuovi contagi sono solo tre. Buone notizie anche dai numeri toscani

Continua a scendere il trend dell'epidemia secondo il bollettino diramato dalla Regione, anche se si registra il decesso numero 42 in provincia: è un uomo di 71 anni che abitava a Iolo

Tre nuovi casi di coronavirus, con il totale che sale a 520, e un morto - il quarantaduesimo dall'inizio della pandemia – un uomo di 71 anni che abitava a Iolo. Sono i dati della provincia di Prato riferiti alle ultime 24 ore, diffusi oggi, giovedì 30 aprile, dalla Regione nel consueto bollettino. e in attesa di quello che l'Asl dirama più tardi con numeri che non sempre coincidono.

L'incremento è contenuto e conferma il calo già visto negli ultimi giorni non solo a Prato ma in tutta la Toscana dove rispetto a ieri si contano 60 casi in più e 15 decessi. Dall'inizio dell'epidemia, sono 9.352 i contagiati e 842 le vittime in Toscana. Prosegue il trend decisamente confortante delle guarigioni: in sole 24 ore ne sono state accertate altre 124, il 4,4 per cento in più. Ad oggi, i pazienti usciti dal tunnel del coronavirus sono 2.926 e di questi 1.602 in modo definitivo dopo che il tampone di controllo è risultato negativo. Buone notizie anche dai reparti: il numero dei ricoverati si è ridotto di 43 assestandosi a quota 672, il numero più basso dal 18 marzo. Continua il progressivo calo delle persone in isolamento: 4912, 36 in meno di ieri, quelle che presentano sintomi lievi di infezione e che, dunque, vengono curate a casa.



