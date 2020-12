08.12.2020 h 13:35 commenti

Ancora una spaccata: nel mirino un ristorante in via Marini. Arrestato ventinovenne

Ennesimo colpo notturno. Il malvivente ha spaccato la vetrata con un pesante vaso e si è introdotto all’interno dove è stato sorpreso e bloccato dai carabinieri. Aveva già riempito diversi sacchetti di generi alimentari. Domani il processo per direttissima

Ennesima spaccata notturna e un nuovo arresto. Questa volta nel mirino è finito un ristorante cinese in via Marini e in manette un pakistano di 29 anni. È successo intorno alle 3 della notte di martedì 8 dicembre in via Marini. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri che, nell’ambito del controllo del territorio, sono passati davanti al ristorante e hanno visto la vetrata sfondata. Il pakistano è stato trovato dentro il locale; a nulla è servito il tentativo di nascondersi tra i tavoli approfittando del buio. L’uomo, pur di sottrarsi all’arresto, non ha esitato a Ingaggiare una colluttazione con i carabinieri che però sono subito riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. I militari hanno accertato che per infrangere la vetrata e stato usato un pesante vaso collocato all’esterno, accanto alla porta di ingresso del ristorante. Il ventinovenne aveva già riempito diverse buste di generi alimentari e stava ancora rovistando quando sono intervenuti i carabinieri. Il locale si trova poco distante dalla pizzeria Cavallino Rosso presa di mira la notte precedente. Anche in questo caso l’autore della spaccata è stato arrestato e anche in questo si tratta di un pakistano. Il ventinovenne comparirà domani davanti al giudice per il processo per direttissima. Quella al ristorante di via Marini è solo l’ultima spaccata messa a segno in pochi giorni a danno di bar, ristoranti e anche del Pin, il Polo universitario in piazza Ciardi.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus