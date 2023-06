19.06.2023 h 08:25 commenti

Ancora una spaccata all'edicola di piazza Duomo. Titolare esasperato: "Per protesta chiudo il pomeriggio"

E' successo ieri pomeriggio intorno alle 17, è la quarat in tre anni. Secondo alcuni testimoni è scoppiata una lite fra stranieri che poi hanno sfogato la loro rabbia sulle vetrine dell'edicola. Rotti anche diversi finestrini delle auto in via Santa Trinita

E' la quarta spaccata in tre anni, ai danni dell'edicola di piazza Duomo. E' successo ieri pomeriggio 18 giugno intorno alle 17.“Quando sono arrivato per aprire – spiega il titolare dell'esercizio Tiziano Massara - ho visto il vetro rotto della vetrina laterale. Alcuni testimoni mi hanno raccontato che è scoppiata una lite fra marocchini che poi hanno sfogato la loro rabbia sulla mia edicola. Sono esasperato. Da oggi resto aperto solo la mattina per garantire il servizio. Il pomeriggio resto chiuso in segno di protesta contro questa situazione di degrado”.Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, in giornata verranno acquisiti i filmati delle telecamere puntate su piazza Duomo per cercare di risalire ai colpevoli.“Ho comprato l'edicola nel 2020 per garantire un presidio nel centro – continua Massara – ma è diventato veramente difficile lavorare qui. Oltre alle continue spaccate spesso la mattina trovo dosi di droga nascoste sotto la struttura che evidentemente viene usata come posto di scambio dagli spacciatori”. Intanto ieri sera intorno alle 23 in via Santa Trinita sono stati danneggiati numerosi finestrini delle macchine parcheggiate. Sul posto carabinieri e Municipale